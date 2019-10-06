الجهات الأمنية تلاحق مشتبهَين تسبَّبا بإصابة رجل أمن أثناء مطاردتهما بمكة

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تعرض رجل أمن لإصابات متفرقة أدت إلى دخوله غيبوبة تامة بعد كسر بالجمجمة ونزيف بالرأس، وذلك أثناء ملاحقته مشتبهَين في شارع الستين بمكة المكرمة

وتعود التفاصيل إلى اشتباه أحد رجال الأمن يتبع لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة يوم الخميس الماضي بشخصين، يستقلان دراجة نارية في ساعات متأخرة من الليل أثناء هروبهما من شارع الستين، وبعد ملاحقتهما تعرّض لحادث سقوط عنيف أثناء ترجله، نتج منه إصابات متفرقة، وكسر في جمجمة الرأس ونزيف بالرأس؛ ودخل في غيبوبة تامة؛ وأُدخل العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وثم نُقل إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة

إلى ذلك أجرى مدير دوريات العاصمة المقدسة، العقيد محمد بن سعد السهيمي، زيارة لرجل الأمن للاطمئنان على صحته. وما زالت التحقيقات جارية للتعرف على المشتبهَين، وضبطهما، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما