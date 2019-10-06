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الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

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الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة
http://almnatiq.net/?p=782126
المناطق _ الرياض

أعلنت الصحة عن قبول 446 متدرباً ومتدربة في البورد السعودي لطب الأسرة لهذا العام 2019م ، وبلغ إجمالي الملتحقين في البورد 1718 متدرباً ومتدربة حتى بداية أكتوبر 2019م.
وتوسعت الوزارة في توفير مقاعد تدريبية إضافية لخريجي كليات الطب في برنامج شهادة الاختصاص السعودي في طب الأسرة مع المحافظة على معايير الجودة والاعتراف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشيرةَ إلى أن هذه الخطوات التطويرية تأتي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال محور زيادة وتطوير رأس المال البشري في تخصص طب الأسرة وتطوير الأطباء العاملين بالرعاية الأولية بوزارة الصحة، حيث يُشكلون المحور الرئيس في نموذج الخدمة الجديد وتطبيق منهجيه طب الأسرة.
وبينت الصحة أن عدد المتوقع تخرجهم – بإذن الله – خلال هذا العام (217) طبيباً وطبيبة، موضحة أنه تم تحقيق زيادة في برامج الزمالة في المملكة من 3 برامج في المدن الرئيسة في عام 2006م إلى 18 برنامجاً في معظم مدن المملكة في عام 2017م، كما تم فتح برنامج في نجران والقريات والخرج هذا العام ليصل العدد الإجمالي للعام الحالي 21 برنامجاً تدريبياً.
وبلغ عدد مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 159 مركزاً تدريبياً للدراسات العليا في طب الأسرة بالمملكة، وصاحب ذلك اعتماد 4 أكاديميات لطب الأسرة بمناطق “الرياض والشرقية والقصيم” وهو ما أسهم – بحمد الله – في استيعاب أعداد مضاعفة من الأطباء في برنامج الزمالة.
وأفادت الصحة أنه فيما يتعلق بمجال التدريب على رأس العمل، أتمت برامج التدريب لطب الأسرة بالمناطق تدريب أكثر من 5 آلاف من الأطباء العامين بمراكز وزارة الصحة على دورات تنشيطية عن أحدث المستجدات والتقنيات الطبية مع استخدام وسائل التقنية (أونلاين) ومنهجيات التقييم والإرشاد في التدريب.

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