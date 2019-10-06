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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

أبرز المواد

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة
http://almnatiq.net/?p=782129
المناطق _ الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الكفاءة فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (صيدلاني سريري، ومُساعد مغسلة، ومُساعد سباك، ومُشرف نظافة، وأخصائي طب طوارئ، ومُمرض أول)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه

الوظائف:

* الرياض:

1- صيدلاني سريري (Clinical Pharmacist):

درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (الصيدلة، الصيدلة السريرية) من كلية صيدلة مُعتمدة

خبرة لحملة الدكتوراه لا تقل عن سنتين، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

2- مُساعد مغسلة (Laundry Assistant):

الشهادة المتوسطة (الكفاءة)

لا يُشترط وجود خبرة سابقة

3- مُساعد سباك (Plumber Assistant):

الشهادة المتوسطة (الكفاءة) مع دورة تدريبية أو شهادة الثانوية العامة

لا يُشترط وجود خبرة سابقة

رخصة قيادة (سارية المفعول)

4- مُشرف نظافة (Supervisor Housekeeping):

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة الفنادق والمطاعم) أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة

* جدة:

1- أخصائي طب طوارئ (Emergency Medical Technologist Paramedic):

درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص (الخدمات الطبية الطارئة) أو ما يعادلها

خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن سنتين، ولحملة الدبلوم العالي خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

2- مُمرض أول (Staff Nurse I):

درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص (التمريض)

لحملة البكالوريوس السعوديين لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ولحملة الدبلوم العالي خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

خطوات التقديم:

1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Week)

2- اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords)

3- اضغط زر البحث (Search)

 

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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