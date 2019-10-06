احدث الأخبار

الشيخ السديس يدشّن فعاليات الرئاسة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”
أبرز المواد
 بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو
أبرز المواد
 30 يوما لإغلاق القضايا العمالية
أبرز المواد
 وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة
أبرز المواد
 الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة
أبرز المواد
 الجوازات تؤكد استمرار خدمة رسائل الإعلام بقرب انتهاء الإقامة
أبرز المواد
 ترامب ألحق الأذى بنفسه في معركته مع النواب
أبرز المواد
 الجهات الأمنية تلاحق مشتبهَين تسبَّبا بإصابة رجل أمن أثناء مطاردتهما بمكة
أبرز المواد
 وزارة النقل : في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 وظائف تقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس في شركة المراعي
أبرز المواد
 1684 ريالا مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي .. الأعلى في 10 أعوام
أبرز المواد
الشيخ السديس يدشّن فعاليات الرئاسة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”

الشيخ السديس يدشّن فعاليات الرئاسة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”

أبرز المواد
بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

أبرز المواد
30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

أبرز المواد
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

أبرز المواد

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية
http://almnatiq.net/?p=782134
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسات، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وأكدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، ورفع كفاءة نظام ناجز العمالي، ومشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وحددت وزارة العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».

الدعاوى الميسرة

– القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال

– المطالبة بشهادة الخدمة والمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل

– الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل

– الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

– دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال

روابط ذات صلة

الشيخ السديس يدشّن فعاليات الرئاسة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”

الشيخ السديس يدشّن فعاليات الرئاسة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”
بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*