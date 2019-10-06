احدث الأخبار

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو
أبرز المواد
 30 يوما لإغلاق القضايا العمالية
أبرز المواد
 وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة
أبرز المواد
 الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة
أبرز المواد
 الجوازات تؤكد استمرار خدمة رسائل الإعلام بقرب انتهاء الإقامة
أبرز المواد
 ترامب ألحق الأذى بنفسه في معركته مع النواب
أبرز المواد
 الجهات الأمنية تلاحق مشتبهَين تسبَّبا بإصابة رجل أمن أثناء مطاردتهما بمكة
أبرز المواد
 وزارة النقل : في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 وظائف تقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس في شركة المراعي
أبرز المواد
 1684 ريالا مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي .. الأعلى في 10 أعوام
أبرز المواد
 “العدل”: مدة القضية لا تتجاوز 30 يوما في المحاكم العمالية
أبرز المواد
بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

أبرز المواد
30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

أبرز المواد
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

أبرز المواد
الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

أبرز المواد

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو

بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو
http://almnatiq.net/?p=782137
المناطق _ وكالات

بدأ اليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كوسوفو، والتي تعتبر رابع انتخابات تجريها البلاد قبل موعدها المعتاد منذ عام 2010 ومن غير المرجح أن ينتج عنها أيضا حكومة مستقرة.
ويتسابق في الترشح على 120 مقعدًا في البرلمان، 20 حزبًا وأربعة ائتلافات ومرشح مستقل واحد.
يشار إلى أنه يوجد مليون و937 ألف و869 ناخب لديهم حق التصويت.

روابط ذات صلة

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

30 يوما لإغلاق القضايا العمالية
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة
الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*