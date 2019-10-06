تعليم جازان في رد على ” المناطق “: العمل مستمر والتسجيل والقبول متاح في قوائم الانتظار برياض الأطفال وفق خطة المعالجة ..

المناطق _ جازان

ردا على ما نشرته صحيفة وجوال المناطق عن انطلاقة الطفولة المبكرة وقوائم الانتظار فقد أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف أن مشروع الطفولة المبكرة في مرحلته الأولى بدأ فعلياً بتعليم جازان مطلع العام الحالي وفق الخطة المعتمدة من الوزارة لمراحل التطبيق في الميدان في الوقت الذي تقوم لجان مختصة بمتابعة المشروع وتقديم ما يحتاجه من تحسين و دعم ومساندة.

أما بالنسبة للحكم العام بضعف انطلاقة المشروع فلا مجال لهذا الحكم لكونه ورد التوجيه بالانطلاق وفق تعميم وزاري ملزم بالتطبيق وتعليم جازان طبق مشروع الطفولة المبكرة حسب التعميم .

وعن قوائم الانتظار في رياض الأطفال فالعمل مستمر والتسجيل والقبول متاح خلال الفترة القادمة في إدارة تعليم جازان باستقبال الأعداد وفق الخطة المعتمدة لمعالجة قوائم الانتظار وحسب الطاقة الاستيعابية في الروضات علما أن الوزارة واهتماماً منها بهذا الأمر وكجزء من الدعم المباشر فقد أطلقت مشروع الروضة الافتراضية الذي يأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال.

كما أن الإدارة ترحب عبر قنوات تواصلها المختلفة بالجميع وتسعد بكل الآراء والمقترحات والملاحظات طالما كان الهدف خدمة طلابنا وطالباتنا .