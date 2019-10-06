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البرلمان العربي يُطلق الوثيقة العربية لحقوق المرأة غدًا

البرلمان العربي يُطلق الوثيقة العربية لحقوق المرأة غدًا
http://almnatiq.net/?p=782163
المناطق _ القاهرة

يُطلق غدًا البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة “الوثيقة العربية لحقوق المرأة “، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الامارات”، بحضور عدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن الوثيقة أقرها البرلمان العربي في فبراير 2015 كأول تشريعٍ يُسنه، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي.
وأشار إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي.

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