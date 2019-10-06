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دراسة صادمة: العصائر الطبيعية قد تسبب مرض السكري مثل المشروبات الغازية

دراسة صادمة: العصائر الطبيعية قد تسبب مرض السكري مثل المشروبات الغازية
http://almnatiq.net/?p=782167
المناطق - الرياض

حذرت دراسة أجراها خبراء في جامعة هارفارد الأميركية من أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر «دايت» يمكنها التسبب في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 18 في المائة.
ووفقاً للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ووصفتها بـ«الصادمة» فإن تناول ثلاثة أكواب ونصف الكوب من عصير البرتقال في الأسبوع يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري بنسبة 15 في المائة وترتفع إلى 18 في المائة عند تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر بينما يقلل تناول الشاي والقهوة من احتمالية الإصابة بالمرض نفسه بنسبة 10 في المائة.
ويصاب الجسم بالنوع الثاني من داء السكري عندما يعجز عن التعامل مع السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم الذي يمكن أن يضر بالجسم لاحقاً.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الدراسة خلصت لنتائجها بعد دراسة الحالات الصحية لـ200 ألف بالغ خلال 26 عاماً، ولفتت إلى أن بريطانيا بها 3.8 مليون مريض بالسكري 90 في المائة منهم من النوع الثاني.
وقال نائب رئيس قسم العناية بمرض السكري في بريطانيا: «هذا تذكير لنا بأن عصائر الفاكهة ليست دائماً الخيار الأفضل لتكون مشروبنا الصباحي».
وفي المقابل، قال المدير العام للجمعية البريطانية للمشروبات الغازية، جافين بارتينجتون، إن الدراسة لا تثبت وجود علاقة بين مرض السكري وتناول المشروبات الغازية، وقال إن إبعاد الناس عن تناول جزء صغير من عصير الفاكهة يجعلهم يفقدون فوائد الفيتامينات الموجودة في الفاكهة.

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