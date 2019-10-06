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انطلاق الانتخابات التشريعية محليا في تونس

انطلاق الانتخابات التشريعية محليا في تونس
http://almnatiq.net/?p=782180
المناطق - الرياض

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتجاوز عدد المسجلين فيها 7 ملايين ناخب.
وتتنافس أكثر من 1500 قائمة مستقلة وحزبية في مجمل الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج والبالغ عددها 33 دائرة على مقاعد البرلمان الـ217 لفترة نيابية تمتد لخمسة سنوات.
وكانت عمليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج قد انطلقت أول أمس، فيما دخل المترشحون في الداخل أمس في ما يعرف بالصمت الانتخابي بعد انتهاء مدة الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع .
وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من الشهر لتصبح النتائج رسمية في الثالث عشر من نوفمبر القادم.

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