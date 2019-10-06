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توجيهات عليا لكافة وزارات وأجهزة الدولة بالرد على أي استفسار خلال 24 ساعة

توجيهات عليا لكافة وزارات وأجهزة الدولة بالرد على أي استفسار خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=782184
المناطق-الرياض

كشفت مصادر أنه تم رصد تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ما يطلب الإفادة، مما يسبب التعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهات القيادة بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت إلى أجهزة الدولة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، بضرورة سرعة التجاوب خلال 24 ساعة على ما يردهم من أسئلة واستفسارات، وذلك حرصا على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام.
وشددت التعليمات على العرض للمقام السامي عن أي تجاوز في تنفيذ هذا الأمر لمحاسبة المتسببين في ذلك، وفقًا لـ عكاظ.
وبينت المصادر أنه في أحوال تكون الإفادة خلال (48) ساعة إذا كانت المعلومة متوافرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.

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