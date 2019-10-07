ليستر سيتي “يبلغ الشرطة” بعد إصابة صلاح

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تطورت الأمور بسرعة بعد تعرض نجم ليفربول محمد صلاح لإصابة، خلال مباراة ليستر سيتي في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت السبت.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن لاعب وسط “الثعالب” حمزة تشودري الذي تسبب في إصابة صلاح، تعرض لـ”إهانات عنصرية” على مواقع التواصل عقب انتهاء اللقاء من جانب بعض جماهير ليفربول، مما دعا ليستر إلى إبلاغ الشرطة.

وحقق ليفربول فوزا صعبا للغاية على ليستر بنتيجة 2-1، وكان بحاجة إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للظفر بانتصاره الثامن على التوالي، لكنه خسر صلاح الذي غادر اللقاء مصابا قبل النهاية بقليل، بعد تدخل عنيف من تشودري.

وعقب انتهاء اللقاء، أبدى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، غضبه بسبب إصابة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الأخيرتين، وقال إن صلاح “في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدا، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية”.

كما انتقد كلوب قرار حكم اللقاء كريس كافاناه بإشهار البطاقة الصفراء في وجه تشودري، مشددا على ضرورة طرده من الملعب.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “صن”، قال متحدث باسم ليستر إن التعليقات العنصرية التي طالت تشودري “مروعة”، موضحا أن النادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي التي نشرت بها.

وتابع المتحدث: “السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو المجتمع، وسنبحث عن أقوى الأفعال التي يمكن اتخاذها بحق المسؤولين” عن الإهانات العنصرية.

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا يتساهل في التعامل مع مسألة العنصرية، ومن المحتمل أن يصدر عقوبات قوية بحق المذنبين إن ثبت تورطهم.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة، حيث حقق 24 نقطة من 8 مباريات، كما انتزع الفوز السابع عشر على التوالي ليصبح على بعد خطوة من معادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية المسجل باسم مانشستر سيتي عام 2017.