شاهد مطاردة مثيرة.. مهربو مخدرات أنقذوا شرطيين من الغرق

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http://almnatiq.net/?p=782191
المناطق - الرياض

نسمع كثيرا عن قيام قوات خفر السواحل بإنقاذ مهربين تحطمت قواربهم لسبب أو آخر في البحر، لكن أن يحدث العكس فهذا بالتأكيد حدث فريد.

ففي إسبانيا، سقط 3 من أفراد الشرطة في البحر بعد أن فقد قاربهم توازنه وخرج عن السيطرة أثناء مطاردة بالزوارق السريعة لعصابة من مهربي المخدرات.

ويبدو أن الشهامة دبت في أفراد العصابة، الذين أوقفوا عملية هروبهم من أجل إنقاذ رجال خفر السواحل وسحبهم إلى بر الأمان، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقعت الحادثة الغريبة الجمعة، أثناء مطاردة بين الشرطة وعصابة تهريب مخدرات مؤلفة من 4 مهربين عند السواحل الجنوبية لإسبانيا، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وخلال المطاردة، اصطدم زورقا الشرطة والعصابة، الأمر الذي نجم عنه سقوط 3 من عناصر الشرطة في البحر بعد أن خرج زورقهم عن السيطرة.

في تلك اللحظة، وبواسطة مكبرات الصوت، طالبت مروحية تابعة للشرطة كانت تشارك في عملية المطاردة، من المهربين مساعدة عناصر الشرطة الثلاثة وإنقاذهم من الغرق، وهو ما حدث بالفعل.

غير أن هذه اللفتة من الشهامة لم تشفع للعصابة، عندما عثرت الشرطة على نحو 3 أطنان من الحشيش في مياه البحر قرب مكان الحادث.

وقال بيان الشرطة إنه تم اعتقال المهربين، بينما تمت مصادرة حوالي 80 رزمة حشيش ألقاها المهربون في البحر قبل القبض عليهم.

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