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برواتب 6500 ريال وعمولات.. وظائف إدارية للرجال والنساء بقطاع البنوك

برواتب 6500 ريال وعمولات.. وظائف إدارية للرجال والنساء بقطاع البنوك
http://almnatiq.net/?p=782220
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الحلول الممتازة عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) للعمل في قطاع البنوك بكل من (الرياض، جدة، الخبر، الدمام) على النحو التالي:

– أخصائي تمويل عقاري – وظائف متعددة (للرجال – جدة)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات العقارية أو تسويق العقار.

– أخصائية تسويق ومبيعات – وظائف متعددة (للنساء – الدمام، الخبر)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات البنكية.

– أخصائية تسويق هاتفي – وظائف متعددة (للنساء – الرياض)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي بأحد البنوك في المملكة.

– مسوق هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الدمام، الخبر)
المطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي.

– موظف خدمة عملاء هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الرياض)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

وأضحت أن المزايا تتمثل في:

– رواتب تتراوح من (5,000) إلى (6,500) شهرياً.
– عمولات ومكافآت شهرية.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– اجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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