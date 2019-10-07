برواتب 6500 ريال وعمولات.. وظائف إدارية للرجال والنساء بقطاع البنوك

أعلنت شركة الحلول الممتازة عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) للعمل في قطاع البنوك بكل من (الرياض، جدة، الخبر، الدمام) على النحو التالي:
– أخصائي تمويل عقاري – وظائف متعددة (للرجال – جدة)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات العقارية أو تسويق العقار.
– أخصائية تسويق ومبيعات – وظائف متعددة (للنساء – الدمام، الخبر)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات البنكية.
– أخصائية تسويق هاتفي – وظائف متعددة (للنساء – الرياض)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي بأحد البنوك في المملكة.
– مسوق هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الدمام، الخبر)
المطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي.
– موظف خدمة عملاء هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الرياض)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
وأضحت أن المزايا تتمثل في:
– رواتب تتراوح من (5,000) إلى (6,500) شهرياً.
– عمولات ومكافآت شهرية.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– اجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.
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