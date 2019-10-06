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“التقاعد” تعلن عن تاريخ إيقاف طباعة تعريف المعاش عبر فروعها

“التقاعد” تعلن عن تاريخ إيقاف طباعة تعريف المعاش عبر فروعها
http://almnatiq.net/?p=782225
المناطق - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تماشياً مع إستراتيجيتها 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها فأنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها على مرحلتين, مؤكدةً أن المرحلة الأولى تشمل إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملائها من المستفيدين مع استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2019م.
في حين تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 1 ديسمبر 2019م حيث سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة.
وأشارت المؤسسة أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش معتمد وموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الأجهزة الذكية.
وبينت “التقاعد” أن هذه الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلاً للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان تحقيقاً لإستراتيجية “التقاعد” 2022.
وحثت جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتحديث بياناتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حالياً.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت مؤخراً النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التقاعدي والتي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل ومقدار المعاش الشهري ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

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