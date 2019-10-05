وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية يشاركان في معرض وظائف 2019

الدمام - المناطق

تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) كشركاء داعمين، ضمن الجهات الحكومية المشاركة في النسخة السابعة من معرض وظائف 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة (14– 17/اكتوبر/ 2019)، على ارض معارض شركة الظهران الدولية (الظهران إكسبو).

ويشهد المعرض اقبالا لافتا من الشركات والمؤسسات للمشاركة في الحدث الابرز في مجال التوظيف في المنطقة، حيث تلقى هذه النسخة اهتماما من قبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية التي بدأت بحجز اماكنها في المعرض استعدادا للمشاركة.

وكانت غرفة الشرقية وفرت منصة الكترونية تستطيع الشركات المشاركة في المعرض من خلالها التعرف على بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتقدمين الى المعرض والمسجلين في الموقع الالكتروني من خلال بيانات الاتصال او الباركود الذي يرسل الى المسجلين في الموقع على بريدهم الالكتروني.

ويستطيع المستفيد التسجيل الكترونيا –وهي الزامية- في المعرض من خلال ايقونة التسجيل الموجودة في الموقع الالكتروني للمعرض والتي اتاحتها غرفة الشرقية من خلال الصفحة الرئيسية لموقعها الالكتروني، بحيث يستطيع بعد ذلك الدخول مباشرة الى المعرض وبدون الحاجة للتسجيل الحضوري، كما لايتوجب عليه احضار السيرة الذاتية او طباعتها او تصويرها الى نسخ للتقدم بها الى الشركات الموجودة حيث ان جميع معلوماته في السيرة الذاتية ستكون مسجلة على الموقع الالكتروني وبإمكان الشركات الاطلاععليها مباشرة عند حضوره للمعرض، وتعمل هذه الخدمة على توفير الجهد والوقت على طالبي وطالبات العمل، وتقضي على ما يمكن ان يشتت اذهانهم عن الهدف الرئيسي بحيث يصبح بإمكانهم ان يستعرضوا الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

كما ان خدمة التسجيل المبكر تعني بان جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة الى التعامل الورقي.

يذكر ان النسخة السادسة من المعرض تهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، و إبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، و توفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، و مقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة، كما ان المعرض يشكل قناة مهمة لطالبي العمل ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، التي تبحث عن فرص وظيفية تبرز من خلالها طاقتها، وتحقق تطلعاتها الشخصية، وتدعم الخيارات التنموية التي لا حد لها.