مصادر عراقية: قناصة مجهولين يستهدفون المتظاهرين في العراق

المناطق-الرياض

أكد المتظاهرين في العراق انتشار قناصة في شوارع بغداد لاستهداف المتظاهرين العراقيين الغاضبين على الفساد واستمرار عبث النظام الإيراني في بلادهم.

ووفقاً للمتظاهرين فإنه حتى الآن يظل هؤلاء القناصة “مجهولي الهوية” وفقا للسلطات، رغم سقوط العديد من المتظاهرين بنيران سلاحهم دون التمكن من ضبطهم أو حتى التوصل إلى هوياتهم.

وحسب المتظاهرين فإن المطلب الرئيسي لعائلات الضحايا التي تعيش حالة من الحزن والحداد إثر مقتل أبنائها بالذخيرة الحية خلال المظاهرات، هو تحديد هوية القناصة والجهة التي تقف وراءهم.

من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية أنها فتحت تحقيقا لكشف كل التفاصيل عن هذا الملف، وضبط المجموعات التي تقف وراءه.

الجدير بالذكر أن متظاهرين عراقيين نددوا يوم أمس السبت بنزول قوات مكافحة الشغب للشوارع العراقية مؤكدين أنهم ليسوا بعراقيي الجنسية، في إشارة إلى أنها قوات إيرانية.