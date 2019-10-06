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مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يفتتح منصة وزارة الداخلية في “جيتكس للتقنية 2019” بدبي

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يفتتح منصة وزارة الداخلية في “جيتكس للتقنية 2019” بدبي

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مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يفتتح منصة وزارة الداخلية في “جيتكس للتقنية 2019” بدبي

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يفتتح منصة وزارة الداخلية في “جيتكس للتقنية 2019” بدبي
http://almnatiq.net/?p=782267
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2019م الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.
وأكد سموه أثناء الافتتاح أن الوزارة تتطلع في مشاركتها إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.
وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.
مما يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن متابعة التغطية المباشرة للمشاركة من خلال زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/q66czEuwxcQ .

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