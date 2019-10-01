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أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا

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أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا
http://almnatiq.net/?p=782279
المناطق - واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتكليف فضيلة الشيخ مبارك بن عبدالله الزايد، رئيسًا لمحكمة محافظة حبونا بمنطقة نجران.
وأعرب سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة،اليوم، فضيلة رئيس المحكمة عن تهنئته بالثقة بتكليفه بهذا المنصب، -سائلا الله-أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.
من جهته، عبرّ فضيلة رئيس محكمة محافظة حبونا عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.

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