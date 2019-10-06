غرفة القصيم تخصص مقاعد مجانية لمشتركي الدرجة الممتازة والأولى

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خصصت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم مقاعد مجانية لمشتركي الدرجة الممتازة والأولى من منتسبي الغرفة في الدورات المدفوعة الثمن للاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة بمقابل مالي يتم المفاضلة بين المنتسبين بشكلٍ إلكتروني عادل.

أمين عام الغرفة الأستاذ: محمد الحنايا ذكر ذلك مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقدير وحرص الغرفة على تقديم الخدمات الممكنة لمنتسبيها عبر تمكينهم من الاستفادة من البرامج والدورات والفعاليات التي تنظمها الغرفة بشكلٍ استثنائي والتي تخدم مجالات وتخصصات المنتسبين والنشاطات التي يمارسونها.

مبيناً الحنايا أهمية الدور التي تقوم به الغرفة من حيث استقطاب الأسماء المهنية والبارزة لتقديم دورات نوعية ومتنوعة في مجالات عدة وضمان توصيل المعلومة بشكل واضح والعمل على تقوية المعلومات الذهنية والفكرية لدى سائر أطياف المجتمع، مشيراً أن هذه البرامج تتفاوت من حيث المدة الزمنية التي تستغرقها.

موضحاً أنه يتم الاقتراع بين منتسبي الدرجة الممتازة والأولى إلكترونياً حيث يتم تخصيص المقاعد المجانية بالدورات التي تنظمها الغرفة بمقابل مالي ويتم الاختيار بشكلٍ عشوائي بين المنتسبين وابلاغهم فور الاقتراع، وفي حال لم يرغب المنتسب في دورة معينة يتم الاقتراع مرة أخرى إلكترونياً واختيار التالي.

الجدير بالذكر أن غرفة القصيم حريصة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة وتقديمها لمنتسبيها بشكلٍ يسير ولديها خطوات مستقبلية تمنح المنتسبين والمشتركين المزيد من الامتيازات والتنوع التفاعلي لخدمة المسار وتحقيق تطلعاته بحثاً عن فرص النجاح المتاحة.