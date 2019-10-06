صحة الرياض: تدريب أكثر من 3900 موظف

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أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشئون الأكاديمية والتدريب (34) من الانشطة التدريبية المعتمدة لمنسوبيها بالإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية والتي تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وأوضح مدير إدارة الشئون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض د. أنور العنزي أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن الجهود المبذولة للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في منطقة الرياض ، وفي إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري.

لافتا إلى أنه خلال الثالث للعام 2019م

وبناء على شهادات اعتماد الأنشطة التدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، فقد تم اعتماد هذه الأنشطة التدريبية بساعات تعليمية (221/ ساعة ) ، و بإجمالي ( 3983/موظف) ، وذلك لنحو (34) نشاط تدريبي .

وأبان ايضا أن هذه البرامج التدريبية تشمل المنشآت والإدارات داخل مدينة الرياض وخارجها .