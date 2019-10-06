” تعليم الليث ” يحتفل باليوم العالمي للمعلمين ويوجه لهم رسائل شكر وثناء

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http://almnatiq.net/?p=782306
المناطق - مكة المكرمة

شاركت إدارة التعليم بمحافظة الليث،العالم بأسره في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ، ويقام هذا العام تحت شعار ” المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم ”

وكانت المدارس قد أقامت صباح اليوم عدداً من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي الهام ، حيث استقبال الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا ، كم شهدت برامج الإذاعة المدرسية ، والأنشطة الطلابية ، ومنصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس ، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة و رسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات ، تقديرا لمكانتهم وفخرا واعتزاز برسالتهم .

من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها ، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.

من جانبه أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة ، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبات في الميدان التربوي ، لنقل الصورة الحقيقية لدور المعلم القدوة ومكانته في المجتمع ، وتوضيح دوره المحوري في دفع عجلة مسيرة البناء والتنمية للوطن إنسانا ومكانا ، وتبصير الجيل بما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم ، وتنوير عقولهم .

وكان ( الحازمي ) قد بعث بكلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة قال فيها :
” أخي المعلم .. لك كل الأيام تقديرا ، وتأتي استجابتنا في هذا اليوم لنثمن لك عطاءك اللامحدود حين تضع المعرفة بين يدي طلابك لا لتجعلها مجرد وصف يحفظوه ؛ بل مهارة تصنع بها عقولهم ليصنعوا بها مستقبلهم ، فمهاراتهم العلمية مرهونة بكفاءتك المهنية ، كتب الله أجرك وزادك علما وتوفيقا ” .

الجديد بالذكر أن إدارة التعليم في الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين قد أبرمت عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لمنسوبيها من معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى وجود مركز واستراحة مهيأة بكافة التجهيزات لخدمة معلمات القرى النائية ، وتقع في مجمع ريدان التجاري بالمحافظة .

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