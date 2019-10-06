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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما
http://almnatiq.net/?p=782312
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.
ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، ودولة رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وأصحاب المعالي الوزراء.

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