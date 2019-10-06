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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ودولة رئيس مجلس الوزراء

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ودولة رئيس مجلس الوزراء

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما

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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ودولة رئيس مجلس الوزراء

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ودولة رئيس مجلس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=782314
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

فيما أبدى فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

كما حضرها من الجانب السوداني، معالي وزيرة الخارجية أسماء محمد، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ومعالي وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومعالي مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، ومعالي الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري.

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