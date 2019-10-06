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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير تعليم جازان ومدير تعليم صبيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ..

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير تعليم جازان ومدير تعليم صبيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ..

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير تعليم جازان ومدير تعليم صبيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ..
http://almnatiq.net/?p=782325
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي, وعددًا من منسوبي الإدارتين والمعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة الإدارة للمعلم المتميز, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بمديري ومنسوبي التعليم بجازان وصبيا, مقدماً التهنئة للمعلمين المكرمين المتميزين على مستوى الإدارة والمعلمين بوجه عام بمناسبة اليوم العالمي للمعلم, منوهاً بالجهود التي تبذلها الإدارتين والإنجازات والنتائج التي تحققهما في كل عام، متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز ، أهمية الدور المناط بالمعلم وبإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء وبنات المنطقة, وجميع مناطق المملكة من خدمات, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
واستمع سمو أمير المنطقة بالنيابة لشرح مفصل من مديري التعليم بجازان وصبيا عن الخدمات التي تقدمها الإدارتين لخدمة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة لهما بجميع المحافظات المراكز والقرى التابعة للمنطقة , وما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذته من برامج في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.
وشهد اللقاء تدشين مبادرة تعليم صبيا “وطني وجه أبيض” التي تهدف لغرس حب الوطن والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع بوجه عام , وإيجاد جيل فاعل يسهم في تعزيز مكانة المملكة سياسياً واقتصادياً وقيمياً ليكون درعاً واقياً لوطنه من المهددات الفكرية والأمنية والاجتماعية , ومبادرة تدشين “55” عيادة صحية بالمدارس التابعة لتعليم صبيا , بحضور مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من “2,700,000” ريال.
من جانبهم, أعرب مديري التعليم بجازان وصبيا ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة بالنيابة وتكريم سموه للمعلمين المتميزين في اليوم العالمي للمعلم وتدشين مبادرتي تعليم صبيا , منوهاً بمتابعة سمو أمير المنطقة , وسمو نائبه , ومعالي وزير التعليم للطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.

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