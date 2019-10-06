احدث الأخبار

معلمة من “تعليم الجوف” تصنع الفرق والتغيير في فصول الطفولة المبكرة
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
 أربع إصابات في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني
منطقة جازان
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار “المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التدريس”
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة الشرقية يرعى الثلاثاء فعاليات ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول
المنطقة الشرقية
 “سكني” يطلق 4 مخططات سكنية جديدة لـ”الأراضي المجانية” ويتيح اختيارها “إلكترونياً”
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بتزامن حفل التميز وتكريم المتقاعدين مع “يوم المعلم”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أكتوبر الحالي
أبرز المواد
 ورشة عمل: خلو التمور في المملكة من بقايا المبيدات خلال 2018 بنسبة 100%
المنطقة الشرقية
 جامعة تبوك تنظم حملة توعية صحية بعنوان ” اكسبه صديقاً”
منطقة تبوك
 “كيفية الحصول على تمويل لمشروعك التجاري ” .. دورة تدريبية بغرفة تبوك غداً
منطقة تبوك
معلمة من “تعليم الجوف” تصنع الفرق والتغيير في فصول الطفولة المبكرة

معلمة من “تعليم الجوف” تصنع الفرق والتغيير في فصول الطفولة المبكرة

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

منطقة الجوف
أربع إصابات في حادث مروري بالباحة

أربع إصابات في حادث مروري بالباحة

منطقة الباحة
إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني

إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني

منطقة جازان

وزير التعليم يوجه بتزامن حفل التميز وتكريم المتقاعدين مع “يوم المعلم”

وزير التعليم يوجه بتزامن حفل التميز وتكريم المتقاعدين مع “يوم المعلم”
http://almnatiq.net/?p=782353
المناطق - واس

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل متزامناً مع “اليوم العالمي للمعلم” الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.
ويحمل توجيه معاليه رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيداً على تزامن هذا التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانباً عملياً في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته.
ويراعي توجيه معالي وزير التعليم “المعلمين المتقاعدين”، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديراً للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.

روابط ذات صلة

“سكني” يطلق 4 مخططات سكنية جديدة لـ”الأراضي المجانية” ويتيح اختيارها “إلكترونياً”

“سكني” يطلق 4 مخططات سكنية جديدة لـ”الأراضي المجانية” ويتيح اختيارها “إلكترونياً”
“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أكتوبر الحالي

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أكتوبر الحالي
المليشيات الإيرانية في العراق تسعى لوأد انتفاضة العراقيين

المليشيات الإيرانية في العراق تسعى لوأد انتفاضة العراقيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*