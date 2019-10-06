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وكيل إمارة الشرقية يرعى الثلاثاء فعاليات ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول

وكيل إمارة الشرقية يرعى الثلاثاء فعاليات ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول

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وكيل إمارة الشرقية يرعى الثلاثاء فعاليات ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول

وكيل إمارة الشرقية يرعى الثلاثاء فعاليات ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول
http://almnatiq.net/?p=782363
الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال بعد غداً الثلاثاء ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول تحت شعار الملتقى “نحو بيئة عمل آمنة” ويشارك فيه متحدثين من أمريكا وبريطانيا وأوروبا، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.

وأكد رئيس الملتقى المهندس عثمان الموسى بأن الملتقى يركز على محاور رئيسية تشمل نظام إدارة السلامة، وتطوير مختصي السلامة وأهم الاعتمادات المهنية العالمية في مجال محترفي السلامة.
كما سيتضمن الحديث عن معيار الآيزو ١٤٠٠٥ وهل هو الأنسب للتطبيق لمنع الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل والحفاظ على الصحة والسلامة في مكان العمل وغيرها من المحاور الأخرى.

كما سيتم من خلال الملتقى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ذات اعتماد عالمي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط مثل دورة “تقييم المخاطر” والتى تقام بإشراف مباشر من الجمعية الأمريكية الدولية لمحترفي السلامة، مبينا بأنه يمكن للراغبين على الاطلاع لفعاليات الملتقى والتسجيل فيه زيارة الموقع
‏https://wphse.org/

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