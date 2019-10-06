الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار “المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التدريس”

الجبيل الصناعية - المناطق

برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي أقامت إدارة التعليم العام حفل بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين صباح أمس الأحد بحضور العديد من مديري العموم ومدراء الإدارات والقيادات التربوية في المركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الأستاذ إبراهيم بن علي العجلان ، ثم كلمة لمدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري أبدئ فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم للتعبير عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات.

وأشار مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل إلى أن نهضة الأمم وتقدم الشعوب يأتي بالتعليم المستمر والتطوير الدائم وما يقدمه المعلمون والمعلمات لأبنائهم الطلاب والطالبات هو محور نهضة الوطن وتطوره.

وأضاف عسيري أن صناعة الإنسان تبدأ بين يديهم ومستقبل الوطن ترسمه أناملهم وفي ختام كلمته وجه شكره وامتنانه للمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه من جهود عظيمة مقدماً دعمه ومساندته لهم وسعيه لتذليل الصعوبات التي تواجههم.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا بهذه المناسبة بعنوان (صناعة الإنسان) تناول جهود المعلمين في صناعة الإنسان وعمارة الأوطان.

ثم أطلع الحضور على عدد من (المبادرات الملهمة) التي قدمها المعلمون ، حيث تحدث الأستاذ سطام العنزي عن مبادرته مع طالب في الصف الثاني الابتدائي واجه ظروفا قاسية أثرت على نفسيته وتحصيله الدراسي، وقام المعلم بوضع برنامجاً خاصاً لتعليم الطالب خلال فترة الطابور الصباحي ليجني ثمرة ذلك خلال شهر واحد ويكون الطالب في مستوى زملائه الطلاب.

وتحدث الأستاذ خليل أبو قيس عن مبادرته (طريقي إلى النجاح) لطلاب المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى مساعدة الطالب في تنظيم وقته وترتيب أولوياته من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه ورفع المستوى التحصيلي لديه من خلال عدد من الدورات في تطوير الذات والتخطيط الاستراتيجي والدورات المهنية قدمها مجموعة من المتخصصين.

بالإضافة إلى مساعدة الطلاب في وضع خطة زمنية لتحقيق أهدافهم وإشراك أولياء الأمور في متابعة ودعم أبنائهم لتحقيق الأهداف المنشودة وقد حققت المبادرة نتائج إيجابية ملحوظة في نتائج نهاية العام الدراسي واختبار القدرات.

واستمرت فقرات الحفل، ليشاهد الحضور فقرة (طموح وآمال) مع الأستاذ محمد اللحيدان والذي انضم لإدارة التعليم قبل شهر واحد، تحدث من خلالها عما توفر له من فرص وظيفية وسبب اختياره لمهنة التعليم وتحديدا في الهيئة الملكية بالجبيل بعد قناعته التامة بتميز التعليم فيها. بالإضافة إلى نصائح زملائه وأصدقائه والعديد من الحوافز الجاذبة للعمل والعيش في مدينة الجبيل الصناعية.

ثم كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل أقدم المعلمين في مدارس مدينة الجبيل الصناعية ، كما كرم المعلمين المشاركين في الحفل.

بعد ذلك ابتدئ اللقاء المفتوح للرئيس التنفيذي مع المعلمين حيث تلقى العديد من المداخلات خلال نقاش ودي حول أبرز الآراء والمقترحات.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفي في الخامس من أكتوبر في كل عام باليوم العالمي للمعلمين ، وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار (المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التدريس).