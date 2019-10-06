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إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني

إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني

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إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني

إمارة منطقة جازان تنفذ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بالأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=782379
المناطق - فضة عطيف

بدأت اليوم المرحلة الثانية من حملة التوعية والتدريب بالأمن السيبراني التي تنفذها إمارة منطقة جازان تحت شعار “أسبوع الأمن السيبراني 2”, وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

وأوضح مدير عام التخطيط والتطوير توفيق بن محمد البينة, أن الحملة تهدف لتعريف المشاركين من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ بأهمية الأمن السيبراني والمحافظة على كل ما يتعلق بأنظمة الإمارة وما تحتويه من بيانات ومعلومات وتسهم الحملة في تطوير الموظفين بمجال عملهم وتظافر الجهود من قبل الجميع سعياً لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام .
من جانبه تطرق مدير الأمن السيبراني بإمارة المنطقة هاني زنقوطي, إلى التعريف بمفهوم الأمن السيبراني وأهم موضوعات أمن المعلومات وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في أمن المعلومات وبيان المخاطر والتهديدات التي تواجه بيئة العمل المعلوماتي وكيفية مواجهتها ورفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات , بما يتوافق ورؤية المملكة 2030, في التحول الرقمي والتمشي مع كل ما يحقق أفضل الدرجات والمستويات للمملكة العربية السعودية على مستوى العالم, انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر .

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