أربع إصابات في حادث مروري بالباحة

المناطق-الباحة

أصيب أربعة أشخاص في حادث مروري تصادم بين سيارتين في بيدة بالباحة .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني انه ورد اليوم بلاغ للعملياتعن حادث تصادم بين سيارتين والموقع بعد شرطة بيدة بإتجاة معشوقة.

و تم توجيه ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافيه واتضح وجود اربع اصابات اصابتين بسيطة وإصابتين متوسطه وتم التعامل مع الاصابات اسعافياً ونقلها الى مستشفى القرى العام .

وإصابتين اخرى نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافيه للموقع .

وأهاب الزهراني بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .