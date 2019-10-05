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أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

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أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

أمير منطقة الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=782388
المناطق - الجوف

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف صباح اليوم، على أعمال البحث والتنقيبالتي تجريها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك في محيط المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.

وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف إلى مقر التنقيب كان في استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط،ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراءسعوديين وإيطاليين، حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أبرز أعمال التنقيب في منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.

وثمن الأمير فيصل بن نواف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العمل الذي يؤدونه في ما يخدم التراث ويحفظ للمنطقةتاريخها الذي اشتهرت به منذ آلاف السنين، مقدما شكره لأفراد الفريق, متمنياً لهم التوفيق.

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