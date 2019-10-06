الضمان الاجتماعي بالوجة يفعل اليوم العالمي للمسنين 

المناطق- تبوك - محمد العنزي :

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الوجه اليوم فعاليات اليوم العالمي للمسنين والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام تحت عنوان “غالين علينا” وذلك بالتعاون مع مستشفى الوجه و مكتب تعليم الوجه وذلك في مقر الضمان الاجتماعي والتي تخللها فقرات متنوعة تناسب كبار السن .

وشارك مستشفى الوجه العام ممثلاً بقسم التثقيف والتوعية الصحية وبالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الوجه وذلك لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن كالهرم وإساءة معاملة كبار السن وذلك لإلقاء الضوء على هذه الفئة العمرية التي أسهمت في تنمية المجتمع وأثبتت قدرتها على مواصلة العطاء وقد جاءت مشاركة المستشفى بهذه المناسبة بوضع ركن توعوي وعيادة لفحص العلامات الحيوية والسكري وتقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية وتوزيع الهدايا على الحضور .

وأكد مدير فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد عبدالله الحربي ان المملكة تشارك المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين ايماناً بأهمية هذه المناسبة حيث تمثل هذه الفئة الغالية شريحة من مجتمعنا الذي يقدر ويحترم دورهم في بناء المجتمع والوطن وأضاف أن فروع الوزارة بمنطقة تبوك حريصة على إتمام مثل هذه الفعاليات العالمية .