أمير منطقة الجوف يستقبل أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، يرافقه

مشرف المركز بالمنطقة عبدالعزيز عبدالواحد الحموان .

واستمع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال من الدكتور الفوزان لنبذة عن مشروع ” تبيان لوطن متلاحم “، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع جامعة الجوف، ويهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب، عبر تدريب وتأهيل كوادر الجامعة الوطنية وتطوير مهاراتهم المهنية لترسيخ قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، حيث يأتي هذا البرنامج تفعيلاً للشراكة بين جامعة الجوف وأكاديمية الحوار لنشر ثقافة الحوار .

وثمن الأمير فيصل بن نواف للمركز والقائمين عليه والبرامج التي يقدمونها للمجتمع التي تحافظ على المجتمع وقيمه بما يحقق الاعتدال والبعد عن التطرف، متمنيا لهم التوفيق.

من جهته أعرب الدكتور الفوزان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعم سموه لبرامج وأنشطة المركز بما يحقق نجاح أهداف المركز.