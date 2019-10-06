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أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=782408
المناطق-الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة عبدالله بن جمعان الزهراني ويرافقه عدد من منسوبي الفرع.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالزهراني ومرافقيه بتعيينه متمنياً لهم دوان التوفيق
منوهاً سموه بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي.
حيث تسلم سموه إهداء مقدم من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد ابانمي ..
مجلدين من موسوعة الطوابع التذكارية في المملكة العربية السعودية يمثلان الجزء الاول والثاني ومجلد اطلس التوشيحات للطوابع التذكارية بالمملكة والاصدار الجديد للطابع التذكاري الذي يخلد اليوم الوطني ٨٩ قدمها لسموه مدير عام فرع البريد بالمنطقة.
من جانبه قدم الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع بالمنطقة والفروع بالمحافظات, عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع للمنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري

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