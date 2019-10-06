مدير تعليم مكة في حوار مفتوح مع المعلمين: نادٍ خاص قريبا لكم وأنتم الركيزة الرئيسية للتعليم

المناطق - عادل الزهراني

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي بالبدء في إنشاء نادٍ خاص للمعلمين في مكة المكرمة يقدم خدمات متنوعة، جاء ذلك في حوار مفتوح جمع الدكتور الزائدي مع نخبة من المعلمين في تعليم مكة تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم ..

وقال مدير عام تعليم مكة : قبلة على جبين كل معلم يقف في محراب التعليم ونحن بكم ولا نعمل بدونكم ووجدنا لخدمتكم ؛ المعلم ليس كغيره من موظفي الدولة وندرك حجم مسئولياته وحجم التعب والمعاناة التي يكابدها في مجال التربية والتعليم وقد مررنا جميعًا بمحتطتكم وأنا منهم فقد بدأت معلما قبل ٣٠ عاما وسأظل معلما وأفخر بهذه المهنة السامية والرسالة العظيمة ولعلي هنا أشير إلى الراحة النفسية للمعلم التي ليس لها مثيل ؛ سيما وهو يسهم في تنشئة جيل كامل فالمعلم هو من صنع القادة والمسؤولين في المجتمعات. ومهنة التعليم لها أعباء ثقيلة لا يطيقها إلاالمتميز .

وفي حوار حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة للمعلمين قال الدكتور الزائدي : سنعمل على استكمال مشروع إنشاء نادٍ خاص للمعلمين وإطلاق حزمة من الشركات مع جهات مختلفة تسهم في راحة المعلمين.

وأكد مدير تعليم مكة في ثنايا تعليقه على مداخلة معلم نقله له هاجس التكدس في بعض المدارس ؛ أن تعليم مكة يمر في حالة إستثنائية نظرا للمشاريع التطويرية في مكة وقال : ندرك أن هناك تحديات ونعمل معا لتجاوزها ونعلم أن التكدس عائق يحول دون تجويد المخرجات لكن بدأنا في خطوات علاجية وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول لذلك ونأمل التعاون من الجميع.

واختتم الدكتور الزائدي حديثه للمعلمين بالقول : ” أنتم الركيزة الأساسية للبناء والمستقبل وعليكم نعول الكثير وبكم نفخر ونسعد بلقاءات مفتوحة معكم نسمع فيها مقترحاتكم وملاحظاتكم وكل ما يمكن أن يسهم في بناء هذا الوطن الغالي ”