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سحب قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم غدًا

سحب قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم غدًا

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سحب قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم غدًا

سحب قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم غدًا
http://almnatiq.net/?p=782414
المناطق - واس

تجرى غداً مراسم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2020-2019 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالعاصمة الرياض .
وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسمت الأندية المشاركة إلى مستويين ، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( 16 فريقاً ) والأندية صاحبة المركز الـ 16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول ، وسيضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية دوري الدرجة الثالثة والأربع فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل .
وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ 64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيسحب أسمه أولاً ، وستجرى قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل .

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