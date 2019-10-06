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الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف

الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف
http://almnatiq.net/?p=782420
المناطق - وكالات

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، بينهم بعض رجال الأمن.

وأضاف سعد معن الموسوي، خلال مؤتمر صحافي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن هناك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.

وصرح المتحدث بأن الداخلية الداخلية العراقية تستنكر الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية وجار تحقيق لمعرفة من يقف خلفه وأنها فتحت تحقيقاً في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.

من جهته أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.

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