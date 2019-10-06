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شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح

شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح
http://almnatiq.net/?p=782429
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال , أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال : إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (10) جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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