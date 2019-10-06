لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول

المناطق - الباحة

صدر قرار من وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بإعادة تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة لأربع سنوات جديدة بعد انتهاء فترة الأعضاء السابقين من الأعضاء الآتية أسماؤهم

عبدالوهاب عبدالله الصهبي رئيسا

جمعان سعيد عواض نائب الرئيس

محمد احمد محمد الغامدي أمين صندوق

ابراهيم ناصر سالم الغامدي عضو

محمد عبدالعزيز سعيد عضو

عبدالعزيز عبدالله محمد عضو

فيصل عبدالعزيز سعيد عضو

محمد جمعان عواض عضو

عبدالرحمن عبدالخالق خلف عضو

محمد صالح محمد الغامدي عضو

جمعان غرم الله جمعان عضو

من جهة ثانية عقد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء الاستاذ عبدالوهاب عبدالله الصهبي وأعضاء اللجنة اجتماعهم الأول في مقر اللجنة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستنفذها اللجنة خلال الفترة القادمة التي تخدم فئات المجتمع من الجنسين والوظائف التي تحتاجها اللجنة للقيام باعمالها على الوجه المطلوب

ودعا رئيس وأعضاء اللجنة أهالي قرى بالعلاء لتقديم اقتراحاتهم للجنة والتي ستجد كل اهتمام بإذن الله.

كما دشن مشرف اللجان شباب الغامدي حساب لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء على تويتر@tnmbala40

و اطلع الأعضاء خلال الجلسة على الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة السابقة

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس اللجنة أعضاء اللجان السابقين الذين عملوا خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف وبرامج اللجنة.