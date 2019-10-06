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وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة

وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة
http://almnatiq.net/?p=782455
المناطق - متابعات

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن التعليم في المملكة سيبقى في عهدة الدولة ولا وصاية لأحد عليه، مشيراً إلى أن هناك تيارات فكرية متربصة لقطاع التعليم الذي يُعد من ضمن مؤسسات الوطن. وأضاف الوزير وفقاً لـ”عكاظ” أنه كان هناك أثر واضح لسيطرة بعض الأفكار الدخيلة التي أساءت في فترة زمنية إلى التعليم مثل جماعة الإخوان، مبيناً أن الدولة تعاملت معها حالياً بما يكفل سلامة أفكار الطلاب وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة.

وأشار إلى أن الجامعات شهدت عمليات إصلاحية كبيرة، منها القضاء على جميع المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة ومسيئة انتشرت في ستينات القرن الماضي. وأكّد أن هناك توجيها صريحا لجميع المكتبات الجامعية ومكتبات المدارس بعدم قبول أي مؤلفات مجهولة المصدر، أو تحمل جوانب فكرية تدعم الأفكار الضالة والمنحرفة وسحبها إن وُجدت. وأبان أن فريق تطوير المناهج واجه مقاومة متمثلة بصراعات جدلية وفكرية، واصفاً محاولات إصلاح التعليم في السنوات الأخيرة بـ”الخجولة”. وأكد أنهم في الوزارة عازمون على زيادة المحتوى الوطني في المناهج والتركيز على قيم التسامح والتعايش وكشف الحقائق التاريخية التي تتعلق بالتاريخ السعودي ورموزه.

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