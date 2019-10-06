احدث الأخبار

بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور
أبرز المواد
 سيرة حياة الراحل عبدالعزيز الزامل
أبرز المواد
 وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة
أبرز المواد
 لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول
منطقة الباحة
 هوك: نطبق تعليق دخول مسؤولي إيران لأميركا بحزم
أبرز المواد
 غداً انطلاق فعاليات لقاء مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة حوار
أبرز المواد
 وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: المملكة تؤكد للعالم دورها القيادي والتزامها الإنساني والتنموي تجاه جيرانها
أبرز المواد
 بومبيو : إيران تؤجج الصراعات والحروب وتفاقم أزمة اللاجئين
أبرز المواد
 انطلاق التمرين البحري المختلط (جسر – 20 ) والمسنود ( أمواج – 4)
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 بلدية تيماء تضاعف مساحة الرقعة الخضراء بالمحافظة
منطقة تبوك
 الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف
أبرز المواد
بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور

بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور

أبرز المواد
سيرة حياة الراحل عبدالعزيز الزامل

سيرة حياة الراحل عبدالعزيز الزامل

أبرز المواد
وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة

وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة

أبرز المواد
لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول

منطقة الباحة

بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور

بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور
http://almnatiq.net/?p=782461
المناطق - متابعات

أعلن نادي الصقور السعودي نفاد مواعيد أبشر المخصصة لشراء الأسلحة من معرض الصقور والصيد السعودي 2؛ بسبب الإقبال الكبير من قبل هواة الصيد. وقال النادي عبر حسابه في “تويتر” إن الطريقة الأخرى لشراء الأسلحة بدون مواعيد أبشر، هي بطاقة التميز، التي تتيح لحاملها شراء 5 قطع كحد أقصى. ويبلغ سعر بطاقة التميز 2000 ريال لليوم الواحد، وتتيح لحاملها عدة مزايا، منها خدمة صف السيارات، والاستقبال والصعود لصالة التميز، وخدمة الضيافة، والاستمتاع بمشاهدة العرض المرئي عن معرض الصقور.

كما توفر مزايا أخرى ، مثل إمكانية شراء الأسلحة بدون موعد أبشر باشتراط تعبئة نموذج الكشف الطبي، وخدمة المرافق الخاص أثناء التجول في المعرض، وغيرها من المزايا. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار وهواة الصيد خلال الفترة من 11 حتى 15 أكتوبر الجاري، من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

 

روابط ذات صلة

سيرة حياة الراحل عبدالعزيز الزامل

سيرة حياة الراحل عبدالعزيز الزامل
وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة

وزير التعليم: تطوير المناهج واجه مقاومة.. وقضينا على المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة
هوك: نطبق تعليق دخول مسؤولي إيران لأميركا بحزم

هوك: نطبق تعليق دخول مسؤولي إيران لأميركا بحزم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*