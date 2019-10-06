أمطار على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على مدينة تبوك وضواحيها كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز بجده شملت المركز وضواحيه.

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مركزي شقري والبديعة وضواحيهما.

كما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل شملت مراكز علقان وأبو الحنشان والقصير والوادي الجديد والقرى التابعة لها وأمطار خفيفة على محافظة البدع شملت مراكز مقناء وأبو رمانة ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.