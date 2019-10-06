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تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين .. أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعاتها الأساسية ويناقش مستقبلها التنموي
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تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين .. أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعاتها الأساسية ويناقش مستقبلها التنموي

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين .. أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعاتها الأساسية ويناقش مستقبلها التنموي

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تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين .. أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعاتها الأساسية ويناقش مستقبلها التنموي

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين .. أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعاتها الأساسية ويناقش مستقبلها التنموي
http://almnatiq.net/?p=782475
المناطق - أبها

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد حفظه الله،  يرعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير غداً الإثنين في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء.

ويناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة التي تنفذها وزارة النقل، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي.

وتشمل المشروعات الأساسية التي يستعرضها اللقاء أيضاً مشروعات وزارة الصحة ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية. اضافة لمطار أبها الجديد.

ويشهد برنامج اللقاء الذي يرعاه أمير منطقة عسير عدد من المداخلات للحضور من الجهات ذات العلاقة والمهتمين وأهالي المنطقة.

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