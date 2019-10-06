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مقتل 8 وإصابة 25 باشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بغداد

مقتل 8 وإصابة 25 باشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بغداد
http://almnatiq.net/?p=782478
المناطق - وكالات

قالت مصادر في الشرطة وأخرى طبية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 25 شخصًا آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة شرق بغداد اليوم الأحد.

وقعت الاشتباكات في مدينة الصدر في العاصمة بغداد. ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية بسبب الفساد والبطالة.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن، التي يدعمها الجيش، أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين في مدينة الصدر.

وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام، وأحيت الاحتجاجات مخاوف من أن تطلق شرارة موجة جديدة من العنف.

وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم داعش، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفشٍّ ولم يجرِ إصلاح البنية التحتية المدمرة ومازالت الوظائف شحيحة.

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