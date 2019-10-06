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سفارة المملكة لدى تونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة

سفارة المملكة لدى تونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة

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سفارة المملكة لدى تونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة

سفارة المملكة لدى تونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=782481

استقبلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الليلة الماضية التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني برفقة عائلتيهما تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة لإجراء عملية فصل للتوأم، حيث سخرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول العائلة إلى الأراضي التونسية قادمة من ليبيا.
وعبر والد التوأم السيامي بشير الجميني عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على إتاحة الفرصة لتلقي ابنيه العناية والاهتمام والرعاية في المملكة،
كما قدم شكره لسفارة المملكة في تونس على الجهود الجبارة التي بذلتها لتأمين نقل التوأم إلى داخل تونس تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة وتخطي كل الصعاب في ذلك.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مشددًا أن التوجيه الكريم يؤكد اهتمام ولاة الأمر بالمواطن العربي والمسلم أينما كان.

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