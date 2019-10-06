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“المرأة السعودية في التثقيف الإعلامي” جلسة حوارية للتوعية عن سرطان الثدي

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“المرأة السعودية في التثقيف الإعلامي” جلسة حوارية للتوعية عن سرطان الثدي

“المرأة السعودية في التثقيف الإعلامي” جلسة حوارية للتوعية عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=782493
المناطق - الرياض
أطلقت قناة FM24 التلفزيونية والإذاعية مبادرة اختاري الامل لمدة شهر مواكبةً لشهر التوعية بسرطان الثدي حيث تم تدشين  المبادرة بجلسة حوارية جمعت الإعلامية خديجة الوعل والفنانة والإعلامية مروة محمد بعنوان المرأة السعودية في التثقيف الإعلامي بحضور عددا من الإعلاميين والإعلاميات  وتهتم المبادرة بالتوعية بالكشف المبكر للمرأة عن سرطان الثدي،
تناولت الجلسة دور الإعلام في التثقيف والتوعية وخدمة المجتمع واهمية مواكبة هذه المناسبات وتكثيف الجهود داخل وخارج المدن لايصال الرسالة التوعوية..

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