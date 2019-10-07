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غدا .. رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم يكشف آلية تقنية حكم الفيديو المساعد

غدا .. رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم يكشف آلية تقنية حكم الفيديو المساعد

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غدا .. رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم يكشف آلية تقنية حكم الفيديو المساعد

غدا .. رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم يكشف آلية تقنية حكم الفيديو المساعد
http://almnatiq.net/?p=782500
المناطق - الرياض

يعقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو عند الواحدة من مساء الغد مؤتمرًا صحافيًا في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.
ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر عن مشروع لجنة الحكام، مع تقديم شرح حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أعلن قبل أيام عن عقد المؤتمر، موجهًا الدعوة لكافة ممثلي وسائل الإعلام والمحللين التحكيميين في البرامج التليفزيونية والراغبين في الحضور من منسوبي الأندية.

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