خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن تدشين ووضع حجر الأساس لـ40 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار ريال لخدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مدن ومحافظات المنطقة يدلل على أن ذلك لم يكن مستحيلاً في ظل بلد يملك الإمكانات والإرادة

وقال في حفلة التدشين أمس (الأحد) «إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة، لاسيما أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى محافظات المنطقة كافة»

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال التي تُنفذها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال أبناء المنطقة

وتخدم المشاريع الجديدة 848 ألف مستفيد من سكان كل من «القنفذة، وميسان، ورابغ، وأضم، والعرضيات الشمالية، والكامل، والليث، وتربة، والمويه»، منها 19 مشروعاً تم تدشينها بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال، و21 مشروعا تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال

وأكدت شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة، في العرض الذي قدمته، أن المشاريع المُدشنة والأخرى التي تم وضع حجر الأساس لها تأتي استكمالاً لعمل دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية المملكة 2030، إذ يسعى قطاع توزيع المياه بالشركة من خلاله إلى توفير المزيد من الإمدادات والمصادر المائية وخدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة

المشاريع المنفذة

وأفادت شركة المياه بأن المشاريع المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل 4 مشاريع لخدمات المياه وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 145.4 كلم، وخزانات إستراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة، ومركزي حلي والقوز، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو 62 ألف نسمة، إضافة إلى خدمة أحياء جديدة تشمل الناصرية، والخيع، والطالعة، ومسيكه، والعمور، والصفة، والمدرج، والإسعاف، والبريد، والخالدية، والخفجي

واحتضنت محافظة تربة 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل المدينة لخدمة 42 ألف نسمة عبر تنفيذ منظومة خزانات إستراتيجية وتشغيلية وشبكات مياه بطول 116 كيلومترا، و2250 توصيلة منزلية، إضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الإستراتيجي لمحافظات شرق الطائف عموماً إلى 50 ألف متر مكعب

وأشارت الشركة إلى أن محافظة الليث دُشن بها مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة للمحافظة والتغطية الشاملة على مرحلتين التي خدمت وأوصلت المياه في مرحلتها الأولى إلى 15 ألف نسمة عبر تنفيذ شبكة مياه بطول 8.6 كيلومتر، و800 توصيلة منزلية بالمحافظة لخدمة 5 أحياء تشمل الشاطئ 1، والشاطئ 2، والدفاع المدني، ومكتب العمل، والبلد القديم، إضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة شملت خزانا إستراتيجيا بسعة 750 مترا مكعبا، وخزانا تشغيليا، وشبكة مياه رئيسية بأطوال قاربت 147 كيلومترا بتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال

وبينت الشركة أنه في محافظة المويه كذلك تم تدشين مشروع الخط الناقل الرئيسي للمياه من خزان العرفاء بالطائف إلى مركز رضوان بالمحافظة بطول 88 كيلومترا بسعة 10 آلاف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 65 مليون ريال، وذلك لإيصال المياه المحلاة للمحافظة والمراكز التابعة لها لتخدم نحو 12 ألف نسمة، إضافة إلى تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة بالشبكات في محافظة الطائف بأطوال بلغت 21 كيلومتراً للخط الناقل وشبكات المياه لأحياء الحلقة الشرقية والغربية وزيادة نسب التغطية بالمحافظة

4 مشاريع صرف ومشروعا مياه في جدة و3 في مكة

أكدت شركة المياه الوطنية أنه تم تنفيذ مشروعين لإيصال المياه بالشبكات في محافظة جدة لأحياء الماجد، و4 مشاريع لإيصال خدمات شبكات الصرف الصحي لأحياء جديدة تشمل بني مالك، والفيحاء، والخالدية، والنسيم، تضمنت تنفيذ 3270 توصيلة منزلية للصرف الصحي لخدمة نحو 62 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 250 مليون ريال

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ خط ناقل للمياه من الخط الرئيسي لمنطقة السنابل بحي الخمرة، وتنفيذ شبكات للمياه بهدف رفع نسبة التغطية لتشمل أحياء الخمرة، وجنوب جدة، والفلاح، والبشائر، إضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع لتوصيلات الصرف الصحي لرفع نسبة التغطية، وتنفيذ 6 آلاف توصيلة منزلية لخدمة نحو 110 آلاف مستفيد في أحياء النعيم، والرغامة، والسليمانية، والفيحاء، والجامعة، والملك عبدالعزيز

وبينت أنه ستشهد مدينة مكة المكرمة تنفيذ 3 مشاريع لخطوط رئيسية وشبكات بطول 179.6 كيلومتر لأحياء النورس، والبوابة، وأجزاء من أحياء الزايدي، وتنفيذ 5 آلاف توصيلة صرف صحي جديدة بطول 51 كيلومترا لخدمة 95 ألف مستفيد في منطقة العسيلة

مشاريع قيد الإنشاء في 7 مدن ومحافظات

أعلنت شركة المياه أنه تم وضع حجر الأساس لعدة مشاريع منها؛ مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز القوز، وشبكة مياه مدينة حلي بطول 317 كيلو مترا، وإنشاء خزان عالٍ بسعة 3000 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 12 ألف عقار وخدمة نحو 180 ألف مستفيد في محافظة القنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 72.5 ومحطات رفع، كما سيتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بسعة 7500 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 4500 عقار وخدمة نحو 67 ألف مستفيد

كما تضمنت الخطة تنفيذ مشروع الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى محطة الأشياب بمفرق ميسان في محافظة ميسان بطول 30 كيلو مترا لخدمة نحو 20 مستفيدا

وأضافت الشركة «إن محافظة رابغ وملحقاتها ستحظى بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بطول 203.5 كيلو مترات، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية إلى 65% لربط 4 آلاف عقار لخدمة 60 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خط ناقل من الخزان الأرضي إلى محطة الضخ، وإنشاء خزان سعة 3000 متر مكعب، ومحطة أشياب في محافظة الكامل لخدمة نحو 15 ألف مستفيد»

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة مياه مدينة أضم بطول 65 كيلو مترا لرفع نسبة التغطية 80%، ومشروع شبكة مياه العرضية الشمالية بطول 56 كيلو متراً لربط 4400 عقار، وخدمة 66 ألف مستفيد في محافظتي أضم، والعرضيات الشمالية، وتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول 108 كيلو مترات في محافظة الطائف بهدف رفع نسبة التغطية وخدمة 14320 مستفيداً في أحياء المعترض، وشمال شرق الجوهرة