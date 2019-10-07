ماليزيا: التحقيق مع 80 شخصا وشركة في قضية “وان.إم.دي.بي”

المناطق_وكالات

قالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد بماليزيا، لطيفة كويا، إن كوالالمبور بدأت في التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن مزاعم تلقيهم أموالا من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “وان.إم.دي.بي”

وأضافت كويا اليوم الاثنين للصحفيين أن الهيئة تهدف إلى استعادة 420 مليون رنجيت(100 مليون دولار) من هؤلاء الأفراد والشركات

ومن بين هؤلاء الأشخاص، نظير عبد الرزاق، الرئيس السابق لبنك “سي.آي.إم.بي”، شقيق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وشهريار عبد الصمد، الرئيس السابق لوكالة “فيلدا” الحكومية لزيت النخيل

وتجرى تحقيقات بشأن صندوق “وان إم.دي.بي”، الذي أسسه نجيب عبد الرزاق في عام 2009، في ما لا يقل عن 6 دول، وتقول وزارة العدل الأمريكية إن نحو 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق

وتشير التقارير إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق الحكومي من جانب عبد الرزاق وأسرته والمقربين منه