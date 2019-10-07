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الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة في قضية الطفلة المعذبة على يد “جدتها” حتى الموت في مصر !

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الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة في قضية الطفلة المعذبة على يد “جدتها” حتى الموت في مصر !

الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة في قضية الطفلة المعذبة على يد “جدتها” حتى الموت في مصر !
http://almnatiq.net/?p=782524
المناطق_متابعات

كشف تقرير طبي رسمي صادر عن مصلحة الطب الشرعي المصري، نتائج الفحوصات الطبية للطفلة المصرية جنة محمد سمير 5 سنوات التي تم تعذيبها على يد جدتها.
وحسب ما نقلت “وسائل إعلام مصرية” أوضح التقرير «وجود حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية»، وإصابات متفرقة في جسدها، كاشفاً أن التعدي عليها كان من خلال بعض الأجسام الصلبة، أو «بالعض بأسنان آدمية».
وأشار التقرير أنه «بفحص تلك المعالم الإصابية، تبين أن ما طرأ عليها من تغير بعض المعالم الأصلية لها بمرور الوقت يختلف من إصابات لأخرى، ما يشير إلى أنها حدثت في أوقات زمنية مختلفة، وهي تشير في مجملها إلى التعود وتكرار التعدي على المجني عليها بغية إذلالها وتعذيبها».
وأضاف: «أدت الاعتداءات المتفرقة إلى فشل بوظائف الجسم الحيوية في (القلب والكبد والرئتين والكليتين) انتهى بحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة، لم تفلح معها محاولات علاج المجني عليها».
يذكر أن الطفلة وتُوفّيت بعد نقلها إلى وحدة العناية المركزة داخل المستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب، بعدما وصلت المستشفى مصابة بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، وغرغرينا وتورم في القدم، ما استدعى بتر ساقها قبل وفاتها.

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