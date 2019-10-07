احدث الأخبار

“الأرصاد” أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق
أبرز المواد
 مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)
أبرز المواد
 خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات
أبرز المواد
 واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة “داعش”
أبرز المواد
 برشلونة يقسو على إشبيلية.. وميسي يسجل أول أهدافه
أبرز المواد
 جونسون لماكرون: لن نؤجل موعد الخروج البريطاني
أبرز المواد
 يوفنتوس يتغلب على إنتر ويتصدر الدوري الإيطالي
أبرز المواد
 غدا .. رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم يكشف آلية تقنية حكم الفيديو المساعد
أبرز المواد
 إزالة 800 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 برواتب 6500 ريال وعمولات.. وظائف إدارية للرجال والنساء بقطاع البنوك
أبرز المواد
 بعقد جديد لزياش.. أياكس يعقد مهمة ريال مدريد
أبرز المواد
 ليستر سيتي “يبلغ الشرطة” بعد إصابة صلاح
أبرز المواد
“الأرصاد” أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

“الأرصاد” أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

أبرز المواد
مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

أبرز المواد
خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات

خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات

أبرز المواد
واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة “داعش”

واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة “داعش”

أبرز المواد

“الأرصاد” أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

“الأرصاد” أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق
http://almnatiq.net/?p=782525
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وأجزاء من منطقة تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، غدا الاثنين.

كما يُتوقع أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

 وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة، أوضح تقرير الأرصاد أن مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 15 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.

روابط ذات صلة

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)
خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات

خالد الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات
واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة “داعش”

واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة “داعش”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*